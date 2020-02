Otra vez; prensa internacional destacó el antifutbol de Tigres

TORREÓN, México.- Como pasó ya hace algunos meses, el Club Tigres ha rebasado las fronteras, pero no por sus logros futbolísticos, sino por su antifutbol, mismo que anoche pasó por desapercibido por el árbitro y el equipo del VAR.

A pocos minutos de terminar el partido en el TSM, Nahuel Guzmán, portero felino, castigó a Eduardo Aguirre de Santos con una patada por la espalda, misma que no trajo consecuencias al equipo de Tigres, pues el partido siguió 11 contra 11, a pesar de que en el primer tiempo, Enner Valencia también ejecutó una patada voladora sobre el zaguero, Hugo Rodríguez, quien mostró al juez el golpe a la altura del hombro.

Goal, portal internacional nacido en Inglaterra con departamentos en prácticamente todo el mundo (más de 200 paises), retwiteó un video subido por el Club Santos Laguna, quien se quejó de la acción a su futbolista receptor del golpe del portero felino.

What on earth was the goalkeeper doing here?! 🤪pic.twitter.com/4oiUI31BT9

— Goal (@goal) February 17, 2020