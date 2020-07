¿Otro trueque? América y Chivas pudieron hacer intercambio de laterales

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de la compra que Chivas le hizo al América por Oribe Peralta hace ya un año podríamos decir que entre estas dos instituciones, todo puede pasar, sin importar cuanta rivalidad haya de por medio.

Tan es así, que desde la más reciente emisión del programa ‘Pelota Querida’, el periodista José Manuel Garrido lanzó que previo al Guard1anes 2020 surgió la posibilidad de un intercambio entre azulcremas y rojiblancos, siendo los protagonistas, Jorge Sánchez y Cristian Calderón.

“Fue un rumor, que se quedó solo en rumor, ya investigando era muy complicado, cuando me enteré me fui para atrás. Hubo alguna intención o alguien propuso un trueque entre Chicote Calderón al América a cambio de Jorge Sánchez, no pude saber quién lo había propuesto pero yo no voy a decir ‘va a pasar esto’ cuando en verdad no sé si está lejos o no, fue una posibilidad, no pude saber quién lo propuso pero en algún momento existió y obviamente no caminó”, indicó el conductor.

Recordemos que tanto Sánchez como Calderón han sido duramente golpeados por sus respectivas aficiones. En el caso de Jorge, por su error en la Gran Final del Apertura 2019 que costó un gol en contra; mientras tanto, Calderón no ha sido ni remotamente aquel jugador que figuró con los Rayos del Necaxa, institución que lo vendó en 7 millones de dólares.

Cargando...