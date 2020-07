Pabón pidió el apoyo de la gente hacia Hugo y Avilés

MONTERREY.- En lo que fue su tercer día de concentración en El Barrial, Dorlan Pabón, elemento del Club de Futbol Monterrey, cedió ante los medios de comunicación de manera virtual y habló de lo que rodea al equipo en este previo de preparación rumbo al Torneo Guard1anes 2020.

Pabón, como capitán, enfatizó el incondicional apoyo que la afición debería de brindarle a Hugo González y a Avilés Hurtado, quienes han sido muy criticados y cuestionados por sus regresos a La Pandilla.

«Creo que uno como jugador necesita el apoyo de la gente, el fútbol no ha sido justo con Avilés (Hurtado) y con Hugo (González) la gente tiene que volver a confiar en ellos. Son profesionales y confíen en ellos que en cualquier momento van a pagar todo lo que hacen y el cariño que les brinden«, consideró el colombiano.

Por otro lado, el delantero defendió sus colores y aseguró que Rayados está por encima de muchos clubes de Europa y que no le envidia nada a nadie.

“Este equipo está para jugar en cualquier liga porque tiene calidad. Hay clubes en Europa que no tiene lo que tiene Monterrey, Monterrey puede estar tranquilo porque tiene una organización muy importante para él fútbol mexicano, es una ventaja porque lo hemos dado a conocer mucho. Todo el mundo habla de Monterrey, no sólo en México, yo creo que como institución y ciudad no le envidia nada a nadie”, aseguró.

Por último, el sudamericano auguró un buen torneo para Rayados, quien a diferencia del semestre anterior, sí está haciendo pretemproada.

“Comenzamos de cero, estamos preparándonos de la mejor manera. Es la gasolina del semestre, creo que vamos a hacer un buen torneo que es lo que quieren los directivos, técnicos, la afición, vamos a pelear para estar en los primeros lugares, en esta institución piden los primeros lugares y títulos que es lo más importante”, terminó.

