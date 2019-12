‘Paco Avilán’ desmenuzó la actuación de Layún ante el Liverpool

El histórico entrenador del primer Rayados campeón del futbol mexicano en el año de 1986, Francisco Avilán, siguió las acciones de la Semifinal del Mundial de Clubes entre Monterrey y el Liverpool.

Avilán dio su punto de vista del partido para el Diario AS, sin embargo, se enfocó principalmente en el tema ‘Miguel Layún’, jugador duramente criticado por su tibieza a la hora de marcar a Roberto Firmino, delantero que terminó sellando la victoria para los Reds.

“En el área, lógicamente, todos volteamos a ver el balón y no vemos lo movimientos del adversario, y en este jugador que metió el gol (Firmino) solo se adelantó y metió el gol, le tocó a Layún, pudo ser a cualquiera, no podemos decir que es su culpa, pero lo que sí es que con la entrada de Miguel y (Maxi) Meza el equipo perdió”

“(Miguel) Layún tiene una gran desventaja, Layún no sabe marcar. Yo no entiendo todavía cuál es la situación de este muchacho, por tantos entrenadores que ha pasado y no tiene la capacidad de hacer la reducción de espacio y tiempo, el pressing, y nunca está atento a eso«, fueron las palabras del exjugador de 72 años de edad.

Al final de todo, Avilán consideró que lo hecho por Rayados servirá mucho para los duelos de la Gran Final de la Liga MX ante el América, en donde espera que sean los regios quienes levanten ese preciado trofeo.

“Monterrey, si sale con esa actitud, tiene la gran oportunidad de levantar la copa, ojala tengan ese ánimo y actitud para traerse la copa”, concluyó.