Pedro Antonio Domínguez anunció haber dado positivo al coronavirus

MÉXICO.- Un comunicador mexicano más ha resultado infectado por COVID-19. Ahora fue Pedro Antonio Domínguez, comentarista de Azteca Deportes y ADN 40, quien señaló haber arrojado positivo en el test hecho con anterioridad.

Amigos tuiteros hoy me informaron que di positivo al Covid19. Lo publico solo para que se tomen en serio las medidas. No es un chiste, cuídense y si se pueden NO SALGAN DE SUS CASAS. — Pedro Antonio Domínguez (@pedrodomg) April 7, 2020

«Amigos tuiteros, hoy me informaron que di positivo al COVID-19. Lo escribo solo para que se tomen en serio las medidas. No es un chiste, cuídense y, si se pueden, no salgan de sus casas», redactó el especialista de NFL en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que este es el segundo comunicador deportivo de TV Azteca que presenta dicha enfermedad, el primero resultó ser Carlos Hernández, corresponsal en Europa.

