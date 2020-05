‘Perro’ Bermúdez explicó la razón por la cual no fichó con ESPN

MÉXICO.- Pensar que el narrador estelar de Televisa, hoy TUDN, Enrique Bermúdez de la Serna pudo haber llegado a las filas de otra empresa, cuesta creerlo, sin embargo, estuvo ‘a 20 segundos de suceder’.

Así lo relató el comunicador, quien durante una charla con “Ahora o Nunca” de ESPN, confesó que fue pretendido por dicho medio de comunicación, su respuesta fue positiva, pero no así la de Televisa, quien le cerró las puertas de salida a Bermúdez.

«Tuve una oferta muy importante a nivel económico, a nivel de gente que me trató de forma maravillosa en ESPN; estuve a 20 segundos de irme a esa cadena, de ese tamaño fue. Hablé con grandes ejecutivos, a quienes les mando un abrazo, y estábamos a punto», recordó ‘El Perro’.

«Cuando me voy a Televisa a avisarles que me iba a ir no quisieron, me comentaron que me querían mucho. Las personas que me escucharon me dijeron: ‘¿Sabes qué, Enrique, en tu empresa no te quieren dejar ir’. Hubo una negociación entre ellos y no me fui», añadió.

Más tarde, Enrique Bermúdez sería trasladado a Estados Unidos, en donde narró partidos para Univisión, quien era una cadena muy allegada a Televisa antes de que se convirtiera en lo que hoy es TUDN.

«En un año, año y medio, empezaron a probar con los chavos, con el Pollo, con Vaca, estábamos Pietra, yo y todos y me viene la oferta de ESPN, de Juan Carlos Rodríguez. Me vengo a Univisión en 2013, la Copa del Mundo de Brasil la narro para esa cadena. En Rusia pierden los derechos con Telemundo y me invitan a narrar con Televisa de refuerzos y después viene la fusión», terminó.

