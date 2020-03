Pide AMLO que mexicanos se queden en sus casas

MÉXICO.- Giro de 180 grados en el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Luego de recomendar a los mexicanos a no dejar de salir y a realizar sus labores de manera normal, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos encendió los focos de prevención y pidió a los ciudadanos a ser cautos y mantenerse en sus casas para que el coronavirus no se disipe más de lo que ya ha recorrido.

“Si no nos retiramos a nuestras casas”, entonces podrían dispararse los casos de infección “y se nos van a saturar los hospitales (…) aun cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto va a ser algo desbordante”, mencionó el jerarca de Morena.

AMLO también hizo una remembranza de los síntomas del COVID-19 y llamó a los mexicanos a no perder la cordura con el mínimo indicio de haber adquirido un refriado común.

“Si no hay calentura, si no hay tos seca, si no hay malestar del cuerpo en extremo –porque pues a todos nos duele el cuerpo, más con la edad– y si no tenemos dificultad para respirar, no tenemos problemas, no vayamos en balde al médico, al hospital”, señaló.

Por último, el Presidente lanzó un mensaje de positivismo respecto a la economía mexicana, argumentando que si el coronavirus infecta a más personas, peores serán los desplomes de la moneda nacional.

“Yo sé que esto va a significar gastos, pero podemos perder más si no prevenimos, se nos puede caer más la economía. Tengamos también la confianza de que, resolviendo esto (la pandemia), reactivamos pronto la economía”, añadió.

Apenas en el reporte de ayer viernes, la Secretaría de Salud reportó 12 fallecimientos y 717 casos confirmados de coronavirus en México.

