‘Pollo’ Ortiz reveló cómo fue su despido de Televisa Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de un tiempo sin tocar el tema, el comunicador, Raoul Ortiz, destapó las formas en cómo fue despedido de Televisa Deportes, empresa para la cual laboró por casi 10 años.

“No me lo esperaba. Me llamaron para una cita un sábado en la mañana. Me dijeron que estaba fuera. Pedí explicaciones, no me las quisieron dar. Argumentaron cosas muy absurdas», dijo el ‘Pollo’.

El despido de Ortiz se vio empalmado por varios más, pues cuando Televisa Deportes pasó a convertirse en TUDN, la televisora hizo un recorte masivo de personal en donde también se fueron personajes como Raúl Sarmiento, Eduardo Trelles y Eduardo Camarena, solo por mencionar algunos.

Actualmente, ‘El Pollo’ trabaja para Fox Deportes y La Octava Sports, narrando partidos y comentando futbol en mesas de análisis respectivamente.

#FichajeDeVerano

¡Bienvenido @RaoulPolloOrtiz a la familia de @FOXDeportes! Te deseamos muchos éxitos y te mandamos un abrazo de gol. 👏🙌 pic.twitter.com/a60PEeQZX2 — FOX Deportes (@FOXDeportes) June 11, 2019

