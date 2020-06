‘Ponchito’ González seguirá en Rayados

MONTERREY.- Luego de los rumores que ponían a Arturo González fuera del equipo de los Rayados, el propio jugador aclaró la situación y confirmó que su estadía con los norteños es segura, pues además recientemente plasmó su firma en un nuevo contrato.

“Me quedo acá en el club, tengo contrato, recién renové y me siento contento de estar aquí en este gran club. Estoy acá con Rayados un tiempo más, siempre estoy muy orgulloso de la gente que me apoya y agradecido con todos, que me apoyen, que tienen esperanzas y deseos de que me vaya bien acá”, dijo González en un Live de Instagram.

“Me quedo. Recién renové, estoy acá con Rayados un tiempo más, siempre estoy muy orgulloso de la gente que me apoya y estoy agradecido con todos de que me apoyen, que tienen esperanzas y deseos de que me vaya bien acá”, Alfonso ‘Ponchito’ González. pic.twitter.com/Ve4cyzoWLR — DLPTLV (@dlptlv) June 18, 2020

El exrojinegro del Atlas fue uno de los elementos de Rayados que más ruido hizo respecto a su continuidad o salida del club. Cabe señalar que equipos como León y Chivas estuvieron interesados, siendo los tapatíos quienes más se acercaron, pero al momento de conocer el monto del traspaso optaron por abandonar la idea.

Cargando...