Portero ruso reveló la herida causada por el rayo que lo impactó

RUSIA.- Una cicatriz auténticamente de impacto fue la que le quedará de por vida a Ivan Zaborowski, guardameta del Znamya Truda de la Tercera División rusa que semanas atrás fue alcanzado por un rayo mientras entrenaba.

Al momento del estruendo, el futbolista de 16 años se desplomó y fue auxiliado por el resto de sus compañeros, pero sobre todo por su entrenador, Anton Basov, en algo que relató a Reuters.

“Mis pulmones… era difícil respirar. Estoy mejorando cada vez más”, dijo Zaborowski. Mientras que Basov recordó haber corrido hacia su jugador, quien se encontraba boca abajo.

Russian teenage goalkeeper Ivan Zaborovsky returned to the pitch after he was struck by a bolt of lightning https://t.co/bTeoubsReg pic.twitter.com/xTy776Wx4v

