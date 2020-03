‘Que Dios lo bendiga’: Miguel Ángel Garza a Jürgen Damm

MONTERREY, México.- En el Club Tigres ya no echarán mano de Jürgen Damm ni en la Liga MX ni en la Concachampions, así lo comentó Miguel Ángel Garza, Presidente del conjunto regiomontano que además se dio el tiempo para mandarle la bendición al extremo, quien este próximo verano emigrará al futbol de los Estados Unidos.

“El caso de Damm ya está cerrado, ya manifestó su postura, ojalá no necesitemos contar con él en los dos torneos, tenemos un equipo bastante competitivo y vasto. Si ya se bajó del barco él, que Dios lo bendiga”, apuntó.

Esta situación de Damm le trajo consecuencias económicas a Tigres, quien no recibirá ningún solo dólar en la transferencia, pues el jugador se marchará gratis al no renovar su contrato. Al respecto, Garza aclaró que eso no es importante siempre y cuando el equipo responda en la cancha, cosa que ha sucedido durante la última década.

«Lo más importante en la organización no es la cuestión económica sino los resultados y nosotros como institución tenemos que agradecerle mucho a toda la plantilla porque ha sido la mejor época de la historia de Tigres y la verdad eso no lo cambiaríamos por la las cantidades de dinero o por cualquier otra cosa«, confirmó.

Tigres se encuentra a tiro de piedra por los puestos de Liguilla, en tanto, dentro de Concachampions ya está en la etapa de Cuartos de Final, en donde jugará ante New York City.

