‘Quería cambiar de país’: Marcelo Barovero

ESPAÑA.- Luego de su paso por el futbol mexicano en donde jugó para Necaxa y Rayados, Marcelo Barovero optó, de nueva cuenta, por preparar las maletas y cambiar de aires, yéndose específicamente a la Tercera División de España.

En entrevista con César Luis Merlo, ‘Trapito’ reveló la razón por la cual dejó a Monterrey, club con quien conquistó un título de Liga MX y uno más de Concachampions en un periodo correspondiente a un año.

“Quería cambiar de país y por eso me fui de Rayados. Llama la atención a donde voy a jugar y es justo que lo piensen así muchos, para mí es una oportunidad muy buena a esta edad (36 años) llegar a Europa, me genera mucha ilusión y me motivó el proyecto del Burgos”, dijo Barovero, quien se mostró ilusionado por el proyecto que le fue ofrecido.

El nuevo fichaje estrella del Burgos CF, el guardameta Marcelo Barovero, ya posee la camiseta de su equipo, el Burgos CF, con la que se ha fotografiado. #barovero #burgoscf https://t.co/N4EqgrxLus pic.twitter.com/XpOtPT9N01 — Burgos Deporte (@BurgosDeporte) June 11, 2020

Barovero admitió que antes del ofrecimiento ibérico se encontraba analizando una propuesta de Estados Unidos, la cual rechazó por ir a Europa, en donde los directivos del Burgos lograron convencerlo.

«Estaba entre la MLS y cuando apareció lo de España, no lo dudamos. Tuvo mucho que ver Caselli, Pisculichi y mi representante, sé que se puede conseguir algo parecido a lo que logré en el Necaxa ya en mis últimos años de carrera”, apuntó.

Esta será la primera experiencia europea para Marcelo Barovero, quien debutó en el año 2003 con el Atlético Rafaela. Después de 13 años en el futbol argentino, el meta llegó al Necaxa en el 2016 y después pasó a Rayados en el 2018.

