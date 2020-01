‘Quiero estar entre los tres goleadores del equipo’: Aké Loba

Después de sumar algunos minutos en Liga y ser titular la semana pasada en Copa MX, Aké Arnaud Loba fue presentado de manera oficial con su nuevo equipo, los Rayados del Monterrey.

El exGallo del Querétaro dejó en claro que tratará de estar a punto en todo momento que sea requerido por Antonio Mohamed, además, fue certero y apuntó que quiere estar en el top de goleadores del equipo en el presente Clausura 2020.

“Primero me han recibido muy bien, todos los compañeros y la directiva. Monterrey es un gran club que necesita la victoria, vamos a luchar, quiero estar en los tres goleadores del equipo. “Todos sabemos que (nuestros compañeros) son buenos, no me voy a bajar del barco, soy un jugador que lucha mucho”, dijo en la conferencia de prensa.

Loba también demostró la razón principal por la cual siempre quiso fichar con los Rayados, a pesar de la gran cantidad de propuestas en México y también en el extranjero.

“Todos sabemos que Monterrey es un gran club, terminó como campeón, eso me motivo (a venir), soy un chico que quiere ganar muchas cosas con los equipos, Monterrey era el mejor de México y eso me gusta”, terminó.

Aké Loba ya tuvo la oportunidad de debutar con La Pandilla el pasado sábado 18 de enero ante Morelia. Después hizo lo propio en Copa MX ante el Celaya.