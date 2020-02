Rafael Carioca, con el deseo de regresar al futbol brasileño

MONTERREY, México.- En el próximo mercado veraniego del futbol mexicano, podríamos ser testigos del desprendimiento de varias figuras del Club Tigres y una de esas importantes piezas sería Rafael Carioca.

El futbolista brasileño terminará su contrato como felino en los próximos meses y hasta ahora no existe nada concreto que vislumbre una renovación laboral. Ante esto, la posibilidad de que Carioca se vaya gratis es amplia y más aún porque el Diario Récord reveló que el Flamengo del Brasileirao tiene en su mira al mediocampista de Tigres, quien también anhela regresar al balompié de su país.

La fuente citada escribió que personas allegadas al actual Campeón de la Copa Libertadores han estado en contacto con Carioca y su representante, a quienes tratan de convencer con una millonaria oferta difícil de resistir.

Por su parte, en Tigres no estarían nada contentos, pues saben que su futbolista se les podría ir gratis y todo por no renovarlo con antelación, cosa que a estas alturas luce difícil, más no imposible.

Carioca se ha convertido en una de las piezas más importantes para Ricardo Ferretti. Es uno de los inamovibles en esa zona del mediocampo y su sacrificio defensivo, como técnica depurada para darle claridad a las ofensivas auriazules son tan solo dos de las virtudes que lucen a este futbolista de 30 años.

Cargando...