Rafael Carioca no descarta salir de Tigres

MONTERREY.- Es posible que el Club Tigres se desprenda de uno de sus jugadores más constantes de los últimos años en las próximas semanas. Hablamos de Rafael Carioca, mediocentro que aceptó tener dificultades en la renovación de contrato con los felinos.

En entrevista con Globoesporte, Carioca señaló que el primer intento por renovar con Tigres fue fallido, pero que eso no determinará su futuro inmediato.

“Sí existe la posibilidad de renovación, estuvimos hablando hace un tiempo, pero al principio no llegamos a un acuerdo. Luego se detuvo la negociación. Honestamente, no sé qué pasará, creo que tengo que hablar con mi familia. Para esta pandemia, todo se detiene. Las cosas están empezando a volver ahora, y luego todo comenzará, el mercado de transferencias”, comentó el casaca 5.

Aunado a esta confesión, el futbolista brasileño aseguró tener dos propuestas del futbol de su país, una del Gremio y otra del Atlético Mineiro. Ambas le son apetecibles.

“Son dos clubes muy grandes. Uno me diseñó para el mundo, Gremio, adonde llegué cuando tenía 16 años. Si no fuera por Grêmio, no estaría donde estoy hoy. Tengo amigos, todo en mi vida comenzó en Grêmio. El Atlético Mineiro fue donde llegué a la cima de mi carrera, que fue llegar al equipo nacional. Entonces, estos son dos clubes por los que tengo mucho cariño, pero no sé qué sucederá”, terminó.

