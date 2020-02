Rafael Puente habría sido regañado tras polémicas declaraciones

GUADALAJARA, México.- Fue el tema de ayer. Rafael Puente Jr. como estratega de los Zorros del Atlas, salió a conferencia de prensa y sus palabras hicieron eco en todo el País, esto, luego de destacar que en el mundo del periodismo no existe ningún tipo de presión.

«El día que me sienta presionado, prefiero dedicarme a lo que ustedes (periodistas) practican. Que es una profesión que he ejercido, que respeto mucho y te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo«, fueron las declaraciones del excomentarista de TUDN.

¿Sabrá Rafa Puente que su padre se ha dedicado al periodismo la mayor parte de su vida? ¿O será que también lo considera un ‘conformista’?pic.twitter.com/aiNMnoYrtI — David Medrano Mora (@deividmedrano) February 13, 2020

Después de eso, vino el jalón de orejas. Según con la columna de ‘El Francotirador’, Alejandro Irarragorri, propietario de Grupo Orlegi, mandó a regañar al estratega, quien inmediatamente se disculpó con la institución y después con los periodistas a través de un programa de ESPN.

«Es tal el agradecimiento y respeto que tengo para esta gran profesión, que muchos años he vivido de ella, por qué, porque muchos años me mantuvo mi padre ejerciéndola, como lo sigue haciendo en esta empresa en la que ustedes trabajan, y muchos años pude yo mantener a mi familia a partir de ejercerla.”

“Entonces insisto, si a alguien ofendí de corazón una disculpa, mi respeto y agradecimiento para esta profesión es y será eterno«, comentó Puente.

