Rafael Puente reveló no comulgar con el ‘a lo Atlas’

GUADALAJARA, México.- Los Rojinegros del Atlas no levantan. Se fue Leandro Cufré, llegó Rafael Puente Jr. al banquillo y las cosas no han mejorado, sino todo lo contrario. Anoche, el Pachuca los derrotó a domicilio 0-2 y en conferencia de prensa, el estratega dio cátedra y encendió los ánimos de los aficionados al manifestar su rechazo a una célebre frase del club: ‘a lo Atlas’.

“Ahí sí entro en un detalle que yo no comparto y lo digo con mucho respeto. Aquí hay una frase histórica acuñada que dicen que es ‘a lo Atlas’, yo a la distancia veía y decía ¿por qué? Parece que aquí vale victimizarse y no lo comparto, victimizarse es para mí la forma más irresponsable de evadir una probabilidad de revertir la situación”.

“Por lo menos nosotros no nos vamos a victimizar, con nosotros no tendrá cabida el ‘a lo Atlas’, el ‘a lo Atlas’ se tiene que convertir en un equipo se planta en cualquier cancha ante cualquier rival y que va a tener un amor propio no negociable, si le toca morir, lo va a hacer con la mente en alto y no va dejar nunca de luchar, ni va a bajar nunca los brazos”, manifestó.

Por último, Puente volvió a abordar al tema y se prometió trabajar duro para cambiar la connotación del histórico ‘a lo Atlas’.

“Respeto la historia de esta institución, la respeto mucho, entiendo la pasión que envuelve estos colores, pero ese estigma muy arraigado nos vamos encargar con mucho trabajo de revertirlo y que ‘a lo Atlas’ no sea ‘es que aquí es normal, pues es a lo Atlas, hay que sufrir’, no señor, el sufrimiento es parte de la vida pero lo abordaremos de una forma distinta, con un amor propio no negociable”, sentenció.

El ‘a lo Atlas’ es una característica arraigada en el aficionado rojinegro y también en la institución, quienes la colocan cuando el equipo sufre en los últimos minutos de los partidos, ya sea para ganarlos o para mantener el resultado favorable.

