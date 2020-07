Ramiro Funes Mori confirmó su deseo de jugar para Rayados

ESPAÑA.- Mucho se ha comentado acerca de la posibilidad que existe de poder ver juntos a los dos hermanos Funes Mori en Rayados, Rogelio y Ramiro.

Parecía que este mercado veraniego habría noticias, pero el tema de la pandemia y la crisis económica borró las posibilidades, por el momento.

En entrevista con Dominguera Radio, Ramiro Funes Mori habló de lo anterior y aseguró que, en efecto, uno de sus gustos sería jugar para Rayados al lado de su hermano, aunque también aseguró que por hoy, se debe al Villarreal de España.

«Por el momento no, porque todavía tengo contrato con el Villarreal pero. ¿Por qué no?, Se puede dar la posibilidad. Me gustaría porque fui a visitar a mi hermano, es un club muy lindo, igual la ciudad, su gente, pero por el momento estoy acá en el Villarreal», manifestó el defensor central.

Bendiciones pa todo el mundo!!!😷 pic.twitter.com/E8lLeo4HJz — Ramiro Funes Mori (@funesmoriofi25) June 28, 2020

Rayados ha tenido muchos problemas para fichar al zaguero que tanto desea, Sebastián Vegas, Nicolás Freire y Ventura Alvarado son tres de los nombres que más han sonado, pero ninguno han podido concretar.

Cargando...