Raúl Jiménez anota en el triunfo de los Wolves y supera récord de Chicharito

INGLATERRA.- Volvió la Premier League, volvió el Wolverhampton y volvieron los goles de Raúl Jiménez. El ariete azteca brilló en el triunfo del equipo de Nuno de 2-0 sobre el West Ham en la jornada 30 de la Premier League.

El partido estaba sumamente apretado, tanto que se fue 0-0 a la segunda mitad. Ahí, los Wolves supieron ser contundentes, cosa que no habían hecho en el primer lapso y al 72’ apareció la figura de Raúl Jiménez, dentro del área y conectando de cabeza un centro de Adama para adelantar a los suyos 1-0.

Ese tanto fue un bálsamo de tranquilidad para los locales, quienes volvieron a pegar al 84’ con la firma de Neto.

El tanto de Jiménez significó el número 14 en su cuenta personal dentro de la actual temporada, por lo que se coloca por encima de Javier Hernández, quien hizo 13 en su primer año con el Manchester United.

La última vez que Raúl logró anotar fue el 1 de marzo ante el Tottenham, en la victoria de su equipo por 3-2, antes de que el futbol se viera suspendido por la pandemia.

Los Wolves siguen en la pelea por puestos europeos. Con 46 puntos son sexto de la tabla, solo por debajo de los Red Devils, quienes tienen la misma cantidad de unidades, pero mejor diferencia de goles.

FT | #WHU 0-2 #WOL

The final whistle blows and it's a big three points on the road for Wolves. #WHUWOL

⏱🐺 pic.twitter.com/TbLpeksmgA

— Wolves (@Wolves) June 20, 2020