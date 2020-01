Rayados buscan ser el número 1 de México

Por: Felipe Galindo.

Terminar la sequía de 9 años sin título de Liga MX fue algo que significó mucho para Rayados y sus aficionados, pero a Dorlan Pabón le ganó la ambición y quiere obtener todavía mucho más con la institución albiazul, así lo dijo en conferencia de prensa.

“Creo que todavía me falta hacer historia en la institución, tenía deudas con la afición, las cumplí, pero quiero ganar más, no me conformo porque ya gané la Liga o Concacaf”, comentó.

“Quiero más, quiero que este equipo día a día crezca más, qué lo conozcan más, qué sea el número 1 de México”, añadió el colombiano.

También explicó sobre los rumores que lo ponían fuera de Rayados pero Pabón solo se concentra en La Pandilla y terminar su contrato.

“No, la verdad estoy tranquilo, tengo la cabeza en la institución, quiero ganar más, quiero mañana si me voy irme por la puerta grande, pero en esto momento pienso irme”, finalizó.