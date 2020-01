Rayados buscará cerrar a Loba entre mañana y pasado

Por: Felipe Galindo

Tras una semana de especulaciones sobre la llegada o no del jugador marfileño ex de los Gallos Blancos de Querétaro, Aké Loba, Antonio Mohamed mencionó que espera que llegue entre mañana y pasado, antes de arrancar el Clausura 2020.

“Es un jugador que interesa y seguramente está muy cerca de llegar, esperaremos mañana o pasado” comentó.

“Si, lo que dice la directiva es que se va a dar en cualquier momento, antes de que empiece el campeonato, esperemos que se pueda concretar” añadió el Turco.

Además de que expresó Mohamed que Rayados no contratará a ningún defensor, y que confía en el zaguero argentino José Maria Basanta.

“Se quedó José, había la posibilidad de no seguir, y ahí cambió el panorama, tampoco quita de que por ahí pase algo, pero hoy no buscamos defensa, si hubo charlas por Vegas, pero después se decidió parar para ver si lo necesitamos o no, hoy no pensamos en un defensa” finalizó.