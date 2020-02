Rayados con la facultad de demandar a Rodolfo Pizarro

MONTERREY, México.- Vaya lío en el que puede estar metido Rodolfo Pizarro si es que su antiguo equipo, Monterrey, decide actuar con base al reglamento de la FIFA.

Inmediatamente a su llegada a tierras estadounidenses, Pizarro confirmó a la prensa que habló con David Beckham, dueño del cuadro del Inter Miami quien lo convenció de sumarse a sus filas.

“Habló conmigo en videollamada, me dijo que quería contar conmigo y desde que él me habló, creo que influyó mucho para que tomara esta decisión”, fueron las declaraciones del futbolista.

Esa plática no hubiera presentado problemas si Pizarro hubiese estado a seis meses de terminar contrato con Rayados, sin embargo, su vínculo laboral con los regios tenía varios años de distancia y eso originó que se presentaran irregularidades en el proceso de adquisición del jugador por parte del Inter.

De acuerdo al artículo 17 del reglamento de la FIFA sobre transferencias de jugadores, estas prácticas son ilegales, pues afirma que no está permitido que “(cualquier persona) actúe de cualquier forma que induzca a la rescisión de un contrato entre un jugador profesional y un club con la finalidad de facilitar la transferencia del futbolista”.

En tanto, Duilio Davino, Presidente de Rayados, no señaló que actuarían legalmente, tampoco lo descartó, pero sí dejó en claro que la forma en como el Inter Miami compró al futbolista no fue de la manera más limpia posible.

“Me preocupa el tema de la videollamada. Si Beckham, no sé si pertenece o no a la directiva, pero él no podría hablar con jugadores que tienen contrato”, comentó el ex futbolista durante una entrevista con Fox Sports.

El Club de Futbol Monterrey podría actuar legalmente y en caso de ganar el juicio, Rodolfo Pizarro estaría siendo sometido a un castigo de entre 4 y 6 meses de inactividad profesional, además de pagar una multa económica.

