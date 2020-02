Rayados, con posibles problemas de vestuario

MONTERREY, México.- La situación numérica y de resultados que acompañan a los Rayados del Monterrey es preocupante. El empate conseguido ante Juárez el pasado sábado terminó por encender las alarmas del aficionado, quien no se explica que es lo que le pasa al actual campeón del futbol mexicano.

Interrogantes hay muchas y de acuerdo con el columnista, San Cadilla del diario Cancha, el cuadro albiazul tendría un específico problema en el vestuario, mismo que ha intervenido para que algunos de sus jugadores sigan sin mostrar su mejor versión, aquella que se les vio en el Mundial de Clubes y también en la pasada Liguilla.

Caso Pizarro

La salida de Rodolfo Pizarro a la MLS sigue siendo un caso extraño. La forma en como el volante se fue del Monterrey generó disgusto en la directiva y al parecer también en varios futbolistas, quienes están distraídos por lo anterior.

Dorlan Pabón isn't happy that he was subbed out … but Luis Cárdenas reaction is funny😂#Rayados | #VamosRayados pic.twitter.com/DzGhcRikNS

— Rayados90 (@rayadosninety) February 16, 2020