Rayados habría perdido dinero con la venta de Rodolfo Pizarro

MONTERREY, México.- El culebrón de Rodolfo Pizarro y su llegada a la MLS empezó tibio, se desarrolló caliente y terminó de manera hirviente.

Ayer, ante los medios de comunicación, el Presidente de los Rayados, Duilio Davino, sentenció que su club había ganado con la venta del jugador, objetando que terminaron recibiendo más dinero que el que habían destinado hace algunos años a las Chivas, a quien se le habían pagado 16 millones de dólares por el tamaulipeco.

No obstante, la declaración del mandamás fue contrariada a lo escrito este jueves en la columna de San Cadilla de El Norte, quien aclaró, que el Club Monterrey terminó perdiendo dinero y todo gracias a una versión saliente desde FEMSA, empresa madre del club, en donde expusieron que la cláusula de Pizarro fue destrabada por tan solo 12 millones de dólares y no por 17, como previamente habían comentado otras fuentes.

Duilio Davino saying that Inter Miami paid more than what Monterrey did when they purchased Rodolfo Pizarro from Chivas.

I’m going to believe the guy that’s in the negotiations over an MLS reporter. pic.twitter.com/psTUgNpgEE

— Rayados90 (@rayadosninety) February 13, 2020