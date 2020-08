Rayados prescindirá de Maxi Meza ante Necaxa

MONTERREY.- Para su duelo de esta noche ante el Necaxa, Rayados prepara lo que será una alineación que no ha sido utilizada durante el presente Guard1anes 2020, pero que por lo menos dio buenos destellos hace tres días ante Pumas UNAM.

Entre las particularidades del once inicial que prepara Antonio Mohamed, destaca la ausencia de Maxi Meza, quien no será convocado y tendrá que ver la acción desde las tribunas, mismo caso de Aké Loba, quien por lo menos tuvo actividad en la categoría Sub-20, con quien anotó el gol con el cual Rayados se había adelantado; no obstante, los Rayos reaccionaron y lograron el empate agónico.

Otro jugador que no arrancará de titular será Dorlan Pabón, quien se perdió la práctica de ayer debido a que entró al test del COVID-19, mismo que a la postre resultó ser negativo.

Por su parte, el holandés Vincent Jannsen se alista para su primer partido como titular del semestre, pues acompañará a Rogelio Funes Mori en las labores ofensivas del equipo que ha mostrado cierto déficit goleador en las últimas semanas.

Este podría ser el primer llamado de atención hacia Maximiliano Meza, el atacante argentino que desde su llegada no ha podido ni siquiera consolidarse como titular en los esquemas de Antonio Mohamed y tampoco en la anterior etapa de Diego Alonso como técnico del equipo regio.

