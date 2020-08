Real interés en San Sebastián por J.J Macías

GUADALAJARA.- Aumentan los rumores de la posible salida de José Juan Macías a LaLiga de España.

De acuerdo con Mediotiempo, la Real Sociedad de San Sebastián estaría lanzando una oferta de 12 millones de dólares más variables por el centro delantero tapatío.

La fuente indica que el monto económico todavía no aterriza en Guadalajara, pero podría no demorarse mucho, pues los Txuri-urdines entrarían a una fase en donde necesitarían delantero, considerando que su goleador William José no tiene el puesto seguro en el equipo.

Además de España, Macías es seguido en Holanda, Italia, Francia y Alemania, sin embargo, al día de hoy su cabeza se mantiene en Guadalajara, pues esta noche enfrentará al Puebla en la jornada 3 del torneo Guard1anes 2020.

Cargando...