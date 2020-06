Renee Young confirmó haber contraído coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Problemas en WWE. Ayer varios reportes de PWInsider aseguraron que un aproximado de 24 personas que laboraban en WWE había salido positivo a las pruebas del COVID-19, y anoche, una de ellas confirmó su problemática.

A través de su cuenta de Twitter, la panelista y reportera, Renee Young, señaló haber salido positiva en los exámenes realizados; además exhortó a sus seguidores a utilizar cubrebocas y seguir al pie de la letra las instrucciones médicas para evitar contagios.

Man. What a few days. My show gets cancelled and I get Covid. Wear your masks and wash your hands. Stay safe, everyone ❤️

— Renee Young (@ReneeYoungWWE) June 25, 2020