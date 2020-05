Reportan la desaparición de Shad Gaspard

ESTADOS UNIDOS.- El impacto de una gran ola causó estragos en Venice Beach, California, en donde nadaban muchas personas, entre ellas el luchador Shad Gaspard y su familia.

De acuerdo con TMZ, Gaspard y su hijo de 10 años de edad se encontraban entre un grupo de nadadores que se quedaron atrapados en una fuerte corriente de agua. Los rescatistas hicieron su labor, sin embargo, por petición del exWWE, primero rescataron a su hijo, pero cuando querían hacer lo propio con Gaspard, éste ya había sido golpeado por una gran ola que apareció en el mar.

El niño fue sacado del agua sano y salvo y no requirió de hospitalización, pero Gaspard no ha sido visto desde aquel incidente que se presentó a las 16:00 horas de ayer domingo.

LA County Sheriff’s divers just resumed the search for 10-year-old boy’s father who was caught in strong rip currents yesterday. @TMZ confirms father as 39-year-old former WWE Superstar Shad Gaspard. @WWE @FOXLA @GDLA @LASDHQ pic.twitter.com/6gX4cZdyC7

— Mario Ramirez (@MarioFOXLA) May 18, 2020