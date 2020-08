Representante paraguayo acusa al América de ser un equipo mafioso

PARAGUAY.- Cada año se ha vuelto más recurrente ver al Club América fichando a jugadores paraguayos, la gran mayoría jóvenes promesas.

Bruno Valdez, Miguel Samudio Richard Sánchez, Cecilio Domínguez y recientemente, Sergio Díaz, son tan solo algunos de los tantos jugadores que las Águilas han vestido de azulcremas.

En entrevista con el periodista, César Luis Merlo, Miguel González Zelada, representante de futbolistas paraguayos, habló de las formas en cómo América ha operado para llevarse a varios de estos futbolistas, formas que para él no son nada correctas.

“Yo vendí al América a Miguel Samudio. Hicimos una operación directa, de club a club, y conservo una buena relación”. Cuando yo estaba hablando con la gente de América por Bruno Valdez, que era representado mío, convencieron al jugador para que me dejara y arribó al club. La verdad, molesta de sobremanera que haya este accionar mafioso”, señaló el agente.

Zelada reafirmó que el hecho de que muchos futbolistas renuncien a sus agentes para irse de manera más sencilla al América es una situación que no puede dejarse pasar como normal y recomendó a la alta plana Grupo Televisa revisar esa serie de actividades.

“En Paraguay hay muy buenos jugadores, pero si no pasas por las manos de Nazareno Marcollese (es un agente argentino) es difícil arribar a la institución. No lo sé si él trabaje para América, pero hay alguien dentro del club que le está dando confianza para que haga todas las contrataciones. Una persona no puede hacer todas las contrataciones, saltear a los agentes de los futbolistas. Hay grandes comisiones que se ocultan. Creo que el dueño del grupo (Televisa) necesita analizar todo esto”, concluyó.

