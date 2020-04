Retiene Sami Zayn el Campeonato Intercontinental

ESTADOS UNIDOS.- El Campeonato Intercontinental seguirá posando en la cintura de Samy Zayn. El Genérico derrotó a Daniel Bryan y alargó la corona más importante que ha conseguido en WWE desde que subió a los planos estelares.

Junto a Nakamura y Cesaro, Zayn recurrió a un plan de artimañas para sacar de quicio a Bryan, quien nunca pudo consumar su mejor momento en el cuadrilátero.

🔉🔉🔉 ON.@WWEDanielBryan is hitting @SamiZayn with everything he's GOT in this #ICTitle Match! #WrestleMania pic.twitter.com/aE7hShUF5z

— WWE (@WWE) April 5, 2020