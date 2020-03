Revelan acto caritativo de Víctor Malcorra hacia un niño enfermo

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Gracias a una historia de Instagram compartida por un peluquero capitalino se pudo saber de alto sentimiento humano que posee Víctor Malcorra, jugador de los Pumas de la UNAM.

El barbero de Malcorra cuyo nombre es Leo Reyes, reveló la conmovedora historia del jugador argentino, quien colaboró con dinero para un niño enfermo del corazón que pasó días hospitalizado y sin la atención médica que necesitaba.

«Conocimos a un chico con problemas en el corazón, y en últimas fechas había estado muy grave y hospitalizado, en ningún lado le daban la atención que merecía, lamentablemente no contaba con el dinero para su operación; al enterarse, Nacho dijo que no era posible, que cómo iba a morir esta persona por no tener los recursos para su intervención y sin pensarlo Nacho dijo: ‘Yo le regalo el dinero para que este chico sea intervenido, y movió sus contactos para que le dieran buena atención«, reveló.

GRAN GESTO El peluquero de Víctor Malcorra reveló que el futbolista de los Pumas le pagó la operación de corazón a un joven de escasos recursos 'Nacho dijo que cómo era posible que fuera a morir por no tener recursos, movió sus contactos y le dieron atención al joven' Aplausos pic.twitter.com/IzcbvxonN5 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 9, 2020

Otra de las cosas que Reyes aplaudió de su amigo Malcorra fue que «ha realizado comidas para los jardineros, utileros, cocineros y todo el personal que trabaja en La Cantera», los campos de entrenamiento de los Pumas.

Malcorra de 32 años llegó a la Liga MX a los Xolos de Tijuana, en donde estuvo desde el 2016 al 2018. Actualmente milita en los Pumas.

