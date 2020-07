Revelan la jornada 1 del Torneo Guard1anes 2020

MÉXICO.- A pocos días de darse oficial, diversas fuentes cercanas a la Liga MX anunciaron lo que sería el bufet de partidos que la Jornada 1 del Torneo Guard1anes 2020 nos tiene preparado.

Según el reportero Luis Castillo, la primera fecha del campeonato mexicano no arrancará el 24 de julio, como estaba previsto, sería el día 23 del mismo mes, con el enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Bravos de Juárez.

Para el viernes 24 habría doble espectáculo. Exclusivos por TV Azteca, tendremos los juegos de Necaxa-Tigres y Mazatlán-Puebla, en lo que será el debut oficial de los ‘Piratas’ en la Liga MX.

El día sábado 25 se presentarían tres partidos. La cartelera sería abierta por el Cruz Azul-Santos; después seguiría Chivas-León y para finalizar, Xolos y Atlas cerrarán show en la frontera.

Para el domingo 26 al mediodía, Pumas y Querétaro enfrentarán su duelo en CU, y por la tarde, Rayados y Toluca continuarán el espectáculo en el BBVA, siendo este un horario atípico para los regios, quienes estaban acostumbrados a jugar los sábados por la noche.

Por último, las acciones se cierran el lunes con un novedoso ‘Monday Night’, el cual será protagonizado por Tuzos del Pachuca y Águilas del América desde el Estadio Hidalgo.

Clásicos

Los Clásicos y Derbis de la Liga MX también tuvieron su apartado especial, esto al ser los partidos de mayor convocatoria.

Clásico Nacional, Chivas-América, 19 de septiembre

Clásico Regio, Rayados-Tigres, 29 de septiembre

Clásico Joven, América-Cruz Azul, 27 de septiembre.

Clásico Capitalino , América-Pumas, 3 de octubre

Clásico Tapatío, Atlas-Chivas, 17 de octubre.

