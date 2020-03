Rey Mysterio se pierde Wrestlemania 36

ESTADOS UNIDOS.- La WWE no se ha salvado del brote del Coronavirus y además de las controvertidas modificaciones hechas al Wrestlemania 36 de este año, un par de superestrellas ya sufrieron los estragos de la pandemia, por lo que estarán ausentes del evento más grande del entretenimiento deportivo.

Uno de ellos es Rey Mysterio, gladiador de sangre mexicana que optó por resguardarse junto a su familia para evitar contagiarse de COVID-19, virus que ha azotado de manera dramática a todo Estados Unidos.

De acuerdo con Wrestling Observer, esta medida fue tomada por el propio Mysterio y no por órdenes de alguna persona allegada a la alta plana de la WWE. Con esto, la rivalidad que el dueño del 619 posee con Andrade quedará inconclusa y su oportunidad de quedarse con el U.S Championship no podrá ser conseguida en estas próximas semanas.

Otra de las superestrellas que se encuentra en cuarentena es Dana Brooke, quien se perderá su combate por el Campeonato Femenino de SmackDown que actualmente posa en la cintura de Bayley.

