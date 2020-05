Ricardo La Volpe se niega al retiro

MÉXICO.- Fue hace algunas semanas cuando Ricardo Antonio La Volpe sorprendió al mundo del futbol mexicano y también del argentino al declarar que su carrera como entrenador había llegado a su fin.

La entrevista la dio a ESPN, en donde explicó que después de lo que pasó en su etapa con el Toluca, sus ganas de regresar a los banquillos ya no eran los mismos.

Sin embargo, parece ser que La Volpe ha recapacitado su sentir, pues en una charla con Félix Fernández de TUDN, manifestó que se había vuelto “loquito” y que en caso de llegar una oferta que le parezca atractiva, le diría que sí.

“No (no me he retirado). Ya me volví medio loquito otra vez y se me cruzan los cables. (Si llega una oferta convincente) sí (dirijo)”, confirmó La Volpe.

Pues que siempre no @Faitelson_ESPN. También hay que saber retirarse a tiempo…. del retiro! Tenemos @RicardoLaVolpeG para rato!!! pic.twitter.com/z7ZawABK5w — Felix Fernandez (@Felixatlante12) May 30, 2020



Cuando el exentrenador de la Selección Mexicana comentó su adiós de la dirección técnica añadió que ahora su mente estaba enfocada en la dirección deportiva. Además, sus redes sociales se llenaron de comentarios de agradecimiento provenientes de jugadores que lo recuerdan con cariño como Rafael Márquez, Andrés Guardado, Edson Álvarez y Diego Laínez.

