Ricardo Peláez dio la cara después de la derrota de Chivas

SAN NICOLÁS, Nuevo León.- Parece ser que luego de la estrepitosa derrota de 3-0 ante los Tigres, Chivas recibió un sólido impacto de realidad, en donde la afición ya no soportó el mal funcionamiento del equipo y por medio de todas las vías posibles ha pedido la renuncia de su actual entrenador, Luis Fernando Tena.

Más arriba del organigrama está Ricardo Peláez, Director Deportivo rojiblanco que habló para los medios de comunicación y señaló a los culpables de esta maña racha tapatía, misma de la cual nadie se salva.

“Todos han quedado a deber, empezando por mi… hay que dar la cara, el equipo no está funcionando”: @RPELAEZ9 @CentralFOXMX pic.twitter.com/sJCWpBK53u — Natalia León (@_NataliaLeon_) February 9, 2020

“Todos hemos quedado a deber. Empezando por mí, en la medida que se me apoyó y en cómo elegimos a los refuerzos junto al cuerpo técnico, porque así fue y no como dicen otros. Y hay que dar la cara, el equipo no está funcionando, todos somos responsables y el máximo responsable como director deportivo soy yo”, comentó el exfutbolista.

Chivas se quedó con 6 puntos totales de 15 posibles y además sin Copa MX, recordemos que hace una semana, Dorados de Sinaloa los eliminó en la etapa de los octavos de final.

“Estamos con las maletas hechas: directivos, cuerpo técnico y jugadores también son los responsables… yo creo que los jugadores defienden a su técnico, al proyecto”: @RPELAEZ9 @CentralFOXMX pic.twitter.com/7MaqpxxAKt — Natalia León (@_NataliaLeon_) February 9, 2020

