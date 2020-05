Rodolfo Pizarro lanzó crítica a la afición de Rayados

MIAMI.- A través de una charla con el youtuber español, Zabalive, el mediocampista mexicano, Rodolfo Pizarro, habló de su experiencia como futbolista del Monterrey, club cuya afición consideró que se portó de manera injusta con él, pues considera que siempre esperó que hiciera cosas que no correspondían con su aptitud futbolística.

“La verdad es que los fans siempre han sido injustos conmigo. Como yo costé mucho dinero al club (Rayados) ellos esperan a que yo haga cinco goles por partido, y yo no siempre puedo”, dijo el tamaulipeco.

En otro momento de la entrevista, Pizarro habló de un par de situaciones más ligadas a compañeros de profesión. En primera instancia recordó haber vivido un bochornoso momento en Selección Mexicana jugando el Preolímpico de Rio de Janeiro en donde recibió un escupitajo del honduerño Alberth Elis, curiosamente exjugador de Rayados.

“Alberth Elis me cayó muy mal, jugaba en Honduras y jugamos un Preolímpico, me escupió en la cara. Antes se podía hacer eso, pero… sí me acuerdo que me escupió la cara”, recordó.

Además también habló de su admiración hacia Rubens Sambueza, jugador que ve como un modelo que algunas veces lo sacó de quicio.

“Me gusta mucho como juega Rubens Sambueza y su personalidad, se hace odiar por los rivales, así es como yo intento ser, pero también me dan ganas de meterle una patada”, confesó.

