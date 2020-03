Rodolfo Pizarro marcó el primer gol en la historia del inter Miami

WASHINGTON, Estados Unidos.- Apareció Rodolfo Pizarro en la MLS. El exjugador de Rayados ha escrito un capítulo histórico con el Inter Miami al protagonizar el primer gol de la franquicia en un partido oficial, este ante el D.C United.

El tanto se originó luego de una escapada del Inter por el centro del campo; Pizarro acompañó la jugada por todo el sector izquierdo y ya dentro del área, la pelota le llegó a sus pies y no desaprovechó el momento para definir la jugada con el 1-0 a favor de los dirigidos por Diego Alonso.

THE FIRST GOAL IN @InterMiamiCF HISTORY!

It's @Rpizarrot! #DCvMIA pic.twitter.com/8GrYTqcHHJ

— Major League Soccer (@MLS) March 7, 2020