Rodolfo Pizarro ya aterrizó en Miami

MIAMI, Estados Unidos.- Llegó Rodolfo Pizarro a la Unión Americana, las horas están contadas para que sea el siguiente futbolista mexicano en llegar a la MLS, balompié que con el pasar de los años ha crecido considerablemente.

El exRayado llegó hace unos minutos a Florida, proveniente de la ciudad de Monterrey, en donde tomó vuelo desde las 7:00 horas. Ahora, lo siguiente para el tamaulipeco será realizar los exámenes médicos y si todo sale bien, mañana por la mañana sería presentado como nuevo jugador del Inter Miami.

RODOLFO PIZARRO IS IN MIAMI. He’s on his way now to complete his medical and is expected to be announced early tomorrow morning.

“I want to write history with Inter Miami,” he said upon his arrival at Miami International Airport. pic.twitter.com/hKMeTh71Na

— Nico Cantor (@Nicocantor1) February 13, 2020