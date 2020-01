Roger Martínez arremetió en contra de América

Uno de los jugadores más criticados en el América durante este último torneo Apertura 2019 ha sido Roger Martínez, delantero colombiano al cual, los aficionados le achacan su falta de carácter y también la poca productividad ofensiva con la cual ha colaborado en el cuadro de Miguel Herrera.

Martínez, al tener experiencia europea, es un jugador apetecible para varios equipos y el diario Superdeportivo pudo localizar a uno en la Serie A de Italia: el Genoa.

Esto último fue respaldado por el delantero, quien además criticó la falta de comunicación que existe entre el Club América y su gente, quienes quieren regresar a Roger al futbol del viejo continente.

«Pienso que a cualquier futbolista si le preguntan si desea ir a Europa, todos te van a decir que sí. Es un sueño. Yo en América estoy agradecido y contento, es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club. Solamente que a cualquiera cuando lo vienen a buscar y, más de una liga importante como la italiana, quiere dar el salto. Eso me tiene un poco ilusionado, pero el club no me da una respuesta.

«Me da bronca que no haya una respuesta. Un día me dicen que me hablan pero luego no lo hacen. Yo soy un profesional, estoy concentrado en el club, siempre estuve a disposición. Y a mí me da bronca esta falta de comunicación«, señaló el ‘Tanque’ al medo leonés.

El conjunto del Genoa habría hecho una oferta por Roger correspondiente a un préstamo con opción a compra. Por el préstamo, estarían desembolsando 350 mil dólares, mientras que, en caso de adquirirlo, estarían destinando una cantidad aproximada a los 18 millones de dólares.