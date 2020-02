Roger Martínez arremetió en contra del América

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El inicio del 2020 no ha sido nada bueno para Roger Martínez, jugador del Club América que a pesar de estar bien físicamente, no entra en los planes del técnico Miguel Herrera y difícilmente verá minutos aunque el gremio de delanteros escaseen.

En una entrevista de Fox Sports hecha anoche, el colombiano manifestó su sentir respecto a lo anterior. Se dijo desconocer los planes de la directiva, quien además no respetó su deseo de jugar en Europa.

“Solo dije que si llegaba una oferta la escucharan. No es un crimen que el jugador quiera ir a jugar a Europa. No sé qué decisión habrán tomado (directiva), pero no estoy lesionado, estoy entrenando bien, estoy al cien.

Siento que estoy viviendo una injusticia porque todos entrenamos para tratar de jugar el fin de semana y ya es decisión del técnico. Siempre he sido una persona que me he mantenido alejado del periodismo, pero mi situación es que aún me queda un contrato de tres años y medio; estoy entrenando al cien, pero no me han dado oportunidad de jugar”, señaló.

Horas más tarde, Roger volvió a ceder para la misma cadena televisora y pidió disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por sus palabras.

«Se han dicho muchas cosas, que me quiero ir y la verdad no es así. Sí declaré que si llegara una oferta de Europa que la consideraran, porque, ¿a qué jugador no le gustaría ir a Europa? Fue por eso que está pasando todo y han malinterpretado las cosas

No es mi intención para nada negar jugar en el club, quien no va a estar contento en el club más grande México, he ganado tres títulos en un año y medio que es el tiempo que llevo y si se mal interpretó les ofrezco una disculpa, porque yo estoy muy a gusto y contento con mis compañeros y Cuerpo Técnico. Este club me dio la oportunidad de volver a mi Selección”, finalizó.

Roger Martínez tiene una oferta de la MLS, sin embargo, no la ha tomado pues su deseo es partir al futbol europeo, en especial al italiano, en donde previamente se había acercado el Genoa de la Serie A. Esto último no convenció ni al América ni al Villarreal, quienes no pretenden ceder prestado al delantero, como sí querían los italianos.

