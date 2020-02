Rubens Sambueza aseguró que desea retirarse en el América o River Plate

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Con 36 años de edad encima, el retiro es un tema cada vez mas recurrente para Rubens Sambueza.

El mediocampista argentino reveló que desea retirarse en el América ya que vivió una etapa importante ganando cuatro titulos en cuatro años.

De igual forma, «Sambu» reconoció que le tiene aprecio a los de Coapa también porque fue el club que le hizo formarse un nombre en México.

Por último, el actual jugador de Pachuca aclaró que pese a estar actualmente con los «Tuzos», también le gustaría colgar los botines en River Plate porque ahí nació futbolisticamente.

«Estoy agradecido, particularmente con el América, fue un equipo pauta en mi vida, porque viví una etapa linda con cuatro campeonatos en cuatro años y aunque parezcan pocos, es muy difícil mantenerse en ese equipo con la presión que encierra y sobre todo ganar. Para mí fue la etapa gloriosa de mi trayectoria»

«Defiendo al Pachuca ahora con la misma devoción. Tengo pasión por el futbol; sin embargo, me gustaría retirarme en el América porque me dio un nombre en México, aunque al River Plate me encantaría volver a terminar todo porque ahí nací, me crié en la casa club y me dieron la primera oportunidad»

Cargando...