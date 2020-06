Se apunta Funes Mori para la Albiceleste

MONTERREY.- Desde su llegada a los Rayados en el 2015, Rogelio Funes Mori ha sido garantía de gol en la Liga MX, tan es así que se encuentra cerca de romper el récord goleador de Humberto Suazo como máximo ariete histórico de La Pandilla (121 goles).

Eso y muchos factores más lo hicieron revelar a Fox Sports su deseo de jugar para la Selección de Argentina, en donde no es convocado desde el año 2012, en un partido amistoso disputado ante Brasil.

“Siempre trato de hacer lo mejor para mí y el club. Siento que todavía tengo una oportunidad de poder jugar en selección, hay jugadores a nivel mundial de Argentina que son top, pero no me creo menos que ellos”, aseguró.

“Si me toca, voy a estar a la altura. He pasado muchas cosas en el futbol y siento que estoy en el mejor momento para poder tener una oportunidad. Si llega, llega y si no, no me voy a poner loco”, manifestó el delantero.

La Albiceleste es uno de los combinados que más delanteros podría darse el lujo de llamar. Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Darío Benedetto, Mauro Icardi y Lucas Alario son tan solo algunos de los varios atacantes que han sido considerados por la dos veces Campeona del Mundo.

