Se arrepiente Peláez de haber insultado a David Faitelson

MÉXICO.- A casi dos años de aquel icónico momento en la televisión deportiva mexicana en donde Ricardo Peláez llamó ‘estúpido’ a David Faitelson, el hoy Director Deportivo del Guadalajara consideró aquello como un error de ambas partes y más porque sucedió en vivo.

“Lo catálogo como un error, creo que fue error de los dos, fue algo de lo que aprendí mucho. Lo respeto por su gran trayectoria. Vino un comentario de él que no tenía lógica para mí. No fui profesional. No debí insultarlo al aire. Quizá ahora muchos lo vean como una especie de broma pero no fue nada profesional”, comentó Peláez en un podcast de Chivas.

Aquel capítulo suscitado en el programa ‘Futbol Picante’ se dio luego de que David Faitelson ‘revelara’ que Miguel Herrera negoció su regreso al Club América, pidiendo que Peláez abandonara la presidencia deportiva, algo que no gustó en lo absoluto al exfutbolista.

Te dejamos el video de aquella discusión:

