Se postula el ‘Turco’ Mohamed para el Tricolor

MONTERREY.- Los retos de Antonio Mohamed como director técnico están muy claros. El tres veces campeón del futbol mexicano busca trascender internacionalmente y por eso se atrevió a candidatearse para la Selección Mexicana, institución a la cual le gustaría dirigir en un futuro.

«Si Martino no llegara a seguir, sería lindo (entrar), es un objetivo«, dijo el ‘Turco’ en entrevista con Mitre Deportes.

Los periodistas sudamericanos cuestionaron a Mohamed acerca de un posible regreso al futbol pampero, algo que por ahora no está en la cabeza del estratega, quien aseguró que la actualidad del balompié argentino no le seduce en lo absoluto.

«Ahora no me dan ganas de volver al fútbol argentino, hay muchas cosas por cambiar. A Huracán no lo volveré a dirigir, pero insisto en que algún día me gustaría ser presidente», finalizó.

Anteriormente, Mohamed había mencionado que en varios de los clubes con los que ha firmado contrato, ha logrado plasmar una cláusula especial que le permitiría abandonar la institución en caso de que una oferta de la Selección Mexicana u Argentina toque a su puerta.

