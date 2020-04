Se retira La Volpe como DT

MÉXICO.- Un histórico del futbol mexicano dice adiós a los banquillos. Ricardo Antonio La Volpe ha anunciado que su carrera como entrenador llegó a su fin luego de 35 años de haber vivido todo tipo de experiencias.

“Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. (Ahora quiero ir) a donde considere yo. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”, comentó el argentino en ESPN.

“No, no (no quiero regresar como entrenador) después de lo que me pasó en Toluca, ya…”, añadió.

La Volpe realizó una larga carrera en las canchas del futbol mexicano, primero como jugador y después como técnico, área en donde consiguió su único título con los Potros de Hierro del Atlante en la temporada 1992-93.

Además de los Azulgranas dirigió al América, Atlas, Chivas, Toluca, Monterrey Jaguares, Oaxtepec, etcétera. Otra de las labores que marcó su carrera fue el mandar ‘caminando’ a la Selección Mexicana al Mundial de Alemania 2006, en donde se quedaría en octavos de final.

Cargando...