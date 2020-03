Sean Payton dio positivo al COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- La NFL ha sido atacada por la pandemia del COVID-19. El entrenador en jefe de los Saints, Sean Payton, ha adquirido la enfermedad y es la primera persona infectada que se encuentra directamente ligada a la National Football League.

Fue el propio Payton quien reveló haber resultado positivo después de realizarse el análisis previo. Además, pidió que todos los ciudadanos hagan caso a las autoridades y no salgan de sus casas.

ESPN reporting Sean Payton has tested positive for Coronavirus, becoming the NFL's first person infected with the virus.

