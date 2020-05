Sevilla podría comprar club mexicano

ESPAÑA.- Al igual que lo hecho por el Atlético de Madrid comprando al entonces San Luis FC que se convirtió en el Atlético de San Luis, el Sevilla de LaLiga es atraído por esa idea de negocios que involucra directamente a la Liga MX y posiblemente al estado de Veracruz.

💪 Ritmo en aumento en la séptima sesión de entrenamientos individuales. ⚽️#WeareSevilla #VolverEsGanar — Sevilla Fútbol Club – #YoMeQuedoEnCasa (@SevillaFC) May 15, 2020

Fue el propio presidente del club andaluz, José Castro Carmona, quien habló para Canal 6 acerca de esta posibilidad, guardándose los detalles, pero no la intención existente.

“Recién es un proyecto del que aún no puedo hablar mucho. No tengo datos, pero es verdad que estamos abiertos a cualquier posibilidad tanto en México como en algún país donde haya un proyecto interesante para nuestra idea de internacionalización”, mencionó el mandatario.

La idea de Veracruz apareció como fuerte opción, pues el equipo de los Tiburones Rojos recién sufrió una desafiliación que dejó sin futbol de Primera División a dicha entidad del país y al Estadio Luis de la Fuente, recinto de mucha tradición en nuestro balompié. De hecho, según fuentes del gobierno jarocho revelaron que hay negociaciones de por medio con el Sevilla.

“Es un tema que estamos estudiando (en Veracruz), soy muy ambicioso, pero no me gusta adelantar cosas cuando aún no están conseguidas, firmadas y que están en un proyecto. Lo vemos con buenos ojos y sabemos del nivel de la Liga mexicana. Es uno de los lugares donde tenemos puesta la esperanza, ideas y proyectos deportivos”, finalizó Castro Carmona.

