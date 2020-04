Termina la Eredivisie de Holanda sin campeón

HOLANDA.- Se ha hecho oficial la cancelación de la Temporada 2019-2020 de la Eredivisie de Holanda, quien debido a la problemática emergida por el COVID-19 que impidió a la población a realizar eventos multitudinarios hasta antes del 1 de septiembre terminó aceptando las complicaciones que eso significaría para su desarrollo y bajó la cortina de una vez por todas.

The 2019-20 Dutch league season has officially been canceled, the first of the major European leagues to do so.

The Eredivisie will not crown a champion.pic.twitter.com/JUQ8WY0UEL

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 24, 2020