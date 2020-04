The Undertaker entierra a AJ Styles en Wrestlemania 36

ESTADOS UNIDOS.- Espectáculo brutal el brindado por The Undertaker y AJ Styles en la Boneyard Match de Wrestlemania 36.

Ambas superestrellas hicieron acto de presencia en un terreno baldío que al final de la noche tenía que terminar con un cuerpo enterrado. De un lado estaba AJ Styles y sus secuaces, Karl Anderson y Luke Gallows; del otro, The Undertaker, quien reapareció como American Badass, personaje que supo utilizar con anterioridad y que cayó en el gusto de muchos aficionados.

The #Undertaker rides again. 🏍️

The fun continues TOMORROW NIGHT on the ONLY #WrestleMania too big for just one night! #BoneyardMatch pic.twitter.com/wUuEr8sF2S

