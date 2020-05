Tigres habría rechazado auxilio de ‘Chiquimarco’

MÉXICO.- Revelación importante de Marco Antonio Rodríguez, el famoso ‘Chiquimarco’ que declaró a ESPN que estuvo a punto de laborar en el Club Tigres como coach deportivo, sin embargo, la directiva auriazul rechazó la idea.

El exsilbante mexicano señaló que logró identificar ciertos puntos débiles en Tigres cuando el equipo jugaba las finales y eso era lo que quería enmendar, no obstante, la oportunidad no se le fue otorgada.

“Yo estuve a punto de trabajar con Tigres, por cierto, antes de que jugaran la Copa Libertadores, tuve una charla con (Miguel Ángel) Garza, con el ‘Inge’ Rodríguez y les ofrecí un plan de trabajo de desarrollo de psicología deportiva, porque veía que el equipo se caía en momentos importantes”, dijo Rodríguez.

De hecho, la idea de ‘Chiquimarco’ era hacer entender a los jugadores como enfrentar al tipo de arbitraje que suele presentarse en aquella justa sudamericana, factor que curiosamente es muy criticado hoy en día por los aficionados al cuadro regio, quienes todavía se sienten decepcionados de aquel trabajo arbitral en la Gran Final de la Libertadores ante River Plate.

“No sabían conectar también el lado psicológico arbitral, el lado psicológico del rival en la Copa Libertadores, no llegamos un acuerdo y no se hizo, hubiese sido bueno haber entrado con Tigres, y en esa época hubiese sido parte de la gran historia con Gignac y todos los grandes jugadores que han llegado, pero bueno no se concretó”, apuntó.

Por último, el ahora entrenador reconoció que con el paso del tiempo la oportunidad llegó y logró acomodo en Monarcas Morelia en el Clausura 2017, trabajando el factor motivacional de aquella institución que no solo logró salvarse del descenso, sino que también pudo calificar a la Liguilla.

“Yo trabajé para Morelia, yo ya conocía el vestuario de primera división, trabajé todo el proceso de preparación psicológica, porque también soy coach deportivo, trabajé todo el proceso con Roberto Hernández y Eugenio Villazón, cuando corren a (Pablo) Marini con Monarcas Morelia, yo entro de lleno a hacer toda la preparación.

El 7 de Mayo acabamos de cumplir tres años de que Monarcas se salvó con aquel gol de último minuto de (Raúl) Ruidíaz en Monterrey, todo ese proceso psicológico, a mí correspondía hacer todo el lado motivacional, logramos la salvación, junto a la gran calidad de jugadores, junto a la gran calidad del cuerpo técnico, la gran directiva que nos unimos todos, cada quien con su rol respectivo”, finalizó.

